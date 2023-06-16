Протягом минулої доби російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів.
По Херсону ворог випустив 37 снарядів, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Внаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє — дістали поранення.
Нагадаємо, уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.
Протягом минулої доби російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів.
По Херсону ворог випустив 37 снарядів, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Внаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє — дістали поранення.
Нагадаємо, уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.