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У п’ятницю, 16 червня, під час повітряної тривоги сили ППО знищили шість ракет «Кинджал», шість крилатих ракет «Калібр» і два розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних Силах після відбою.

Близько 11.00 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні. Ракети летіли на Київщину, їх знищили у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше повідомлялося, що російський генерал-майор Сергій Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні Україні.