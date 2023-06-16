У Київській області затримали чоловіка, який протягом 2021 року та січня – лютого 2022 року систематично ґвалтував свою 13-річну доньку.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Ґвалтівника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як відомо, з 2014 року сім’я, де окрім потерпілої виховується ще двоє дітей, перебуває на обліку в службі у справах дітей та сім’ї, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Нині всіх дітей вилучено з родини.

Нагадаємо, у травні поліція Київщини затримала чоловіка, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах.

Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.

Також повідомлялося, що РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за вбивство і згвалтування вагітної. Щоб поповнити лави путінської армії з в'язниці в РФ відпустили екскомандира бойовиків «ДНР» Юрія Свиридова на прізвисько «Мачете».