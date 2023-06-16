Російські окупаційні війська вдень, 16 червня, обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки поранено 12 людей, з них двоє - дітей. Також було пошкоджено будівлю медичного закладу.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередачі.

— Станом на 15:00 відомо про 12 травмованих цивільних, з них двоє неповнолітніх дітей, - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 червня, російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє — дістали поранення.