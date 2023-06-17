Сьогодні, 17 червня, поблизу села Борозенське на Херсонщині тракторист наїхав на російську міну.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під час виконання польових робіт тракторист наїхав на міну, залишену російською армією. Дивом він не постраждав, пошкоджено лише трактор.

При цьому сьогодні ж у самому селі Борозенське під час виконання польових робіт на російській міні підірвався місцевий житель. 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла.

Нагадаємо, у Харківській області 6 травня тракторист наїхав на протитанкову міну.