У Костянтинівській громаді Миколаївської області в суботу 17 червня під час руху загорівся Daewoo Sens.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Рятувальникам повідомили про займання легкового автомобіля Daewoo Sens за межами села Костянтинівка об 11:52.

До місця прибуло відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини. З’ясувалось, що автомобіль зайнявся під час руху. О 12:12 пожежу ліквідували, її причину встановлюють.

Від ДСНС до гасіння залучався 1 спецавтомобіль та 4 вогнеборці.

Нагадаємо, російські окупанти 17 червня обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області, влучили в цивільний автомобіль, чотири людини загинули.