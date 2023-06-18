Протягом минулої доби, 17 червня, російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область.
Формування РФ випустили 467 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації, повдіомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію одна людина загинули, чотири (з них одна дитина) — дістали поранення.
По Херсону ворог випустив 29 снарядів.
Нагадаємо, вночі 18 червня Сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над Миколаївщиною знищили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Протягом минулої доби, 17 червня, російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область.
Формування РФ випустили 467 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації, повдіомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію одна людина загинули, чотири (з них одна дитина) — дістали поранення.
По Херсону ворог випустив 29 снарядів.
Нагадаємо, вночі 18 червня Сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над Миколаївщиною знищили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.