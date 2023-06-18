Невідомі розтрощили бетонний вазон з квітами, встановлений місяць тому біля будівлі виконкому в Южноукраїнську.

Про це повідомили у Южноукраїнській міськраді.

«Минув приблизно місяць як працівники комунального підприємства «Служба комунального господарства» встановили красиві, вилиті з цементу вазони вздовж вулиці Європейської, засадивши їх яскравими запашними петуніями. Перехожі милувалися тим, як змінилася вулиця, та вже сьогодні зранку (16 червня, — прим.) один з вазонів, який був встановлений перед адмінбудівлею виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, побачили розбитим вщент. Кому він заважав наразі не відомо», — повідомили у міськраді.

Інцидент стався в ніч на 16 червня під час комендантської години.

На місце викликали наряд поліції. Правоохоронці оглянули місце події і далі працюють над пошуком причетних. Після їх встановлення буде вирішуватись питання щодо притягнення останніх до відповідальності.

«Ця ситуація засмучує та змушує задуматись над тим, що серед нас, мирних жителів, є справжні нелюди, без моральних принципів, поваги до праці інших. В той час, коли наші військові захищають країну від ворога, ризикують власним життям за краще майбутнє та процвітання нашої країни, а всі служби нашої територіальної громади працюють теж над поліпшенням умов проживання, покращенням зовнішнього вигляду міста, знаходяться ті, хто безжально нищать загальні напрацювання, вочевидь, не маючи елементарної поваги до рідного міста, а значить — і до країни! Соромно...», — додали у міськраді.

Нагадаємо, вночі з 30 на 31 березня невідомі вирвали із корінням декілька туй у Сквері Героїв Небесної Сотні в Первомайську.