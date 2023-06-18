У неділю, 18 червня, у Миколаєві на перетині вулиць Потьомкінської та Малої Морської зіткнулися автомобілі ВАЗ-2103 та Renault Scenic.

Про це повідомляє кореспондент «Новостей-N» з місця події.

Водій ВАЗу рухався вулицею Малою Морською, не пропустивши на вул. Потьомкінській Renault, внаслідок чого автомобілі зіткнулися. Renault від сильного удару перевернуло на бік, водія ВАЗу довелося деблокувати з автомобіля. Свідки аварії повідомили, що до Renault їхали четверо людей, а у ВАЗі двоє.

Зараз на місці працює поліція та швидка допомога. Точні обставини ДТП та кількість постраждалих ще з’ясовує поліція. При цьому вже зараз ясно, що сильно ніхто не постраждав. Від серйозних травм водія Renault урятували подушки безпеки.

Нагадаємо, 22 травня в Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та двох легкових авто.