Вночі, 19 червня, російська армія здійснила черговий терористичний акт на Херсонщині. Через ворожий обстріл в Херсоні загорілися газовий резервуар на заправці, а також складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди на території підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та очільник ХОВА Олександр Прокудін.

Також, голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що внаслідок обстрілу пожежа охопила 10 маршрутних автобусів. Також було пошкоджено екскаватор одеських рятувальників.

Внаслідок нічної атаки жертв серед цивільного населення немає.

Однак, Олександр Прокудін уточнив, що загалом за минулу добу росіяни здійснили 35 обстрілів Херсонщини, випустивши 261 снаряд з мінометів, артилерії та «Градів». Щонайменше одна людина зазнала поранень.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти також зазнали серйозних втрат. 18 червня, українські захисники ліквідували ворожий гелікоптер, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин. Також РФ втратила ще 630 своїх військових.