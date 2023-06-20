Один з човнів, які занурюються на «Титанік»

Туристичний підводний човен «Титанік», який використовувався для огляду уламків відомого однойменного корабля, зник безвісти в Атлантичному океані.

Операція з пошуку човна триває, повідомляє «УП. Життя».

Скільки людей перебувало на борті човна і чи взагалі були вони там, невідомо.

Невеликі підводні апарати час від часу беруть за гроші туристів і експертів, щоб ті могли побачити уламки «Титаніка».

Багатоденні поїздки до місця затонулого корабля коштують десятки тисяч доларів, а одне занурення на «Титанік», зокрема спуск і підйом, займає близько восьми годин.

Наприклад, компанія OceanGate Expeditions, яка займається глибоководними експедиціями, 16 червня 2023 року запрошувала туристів подивитися на уламки «Титаніка», пише CBS News. Однак журналістам не вдалося дізнатися, чи їхнє судно зараз шукають.

Раніше компанія повідомила, що використовує Starlink для підтримки зв’язку зі своєю експедицією під час подорожі до «Титаніка».

На сайті компанії рекламуються семиденні подорожі, щоб побачити уламки «Титаніка».

Знаменитий затонулий корабель знаходиться на глибині 3 800 метрів на дні Атлантики. Це приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду у Канаді.

Пасажирський лайнер, який був найбільшим кораблем свого часу, зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка в 1912 році. З 2200 пасажирів і членів екіпажу на борту понад 1500 загинули.

Титанік ретельно досліджували з моменту виявлення уламків у 1985 році.