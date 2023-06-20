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У понеділок, 19 червня, о 13:17 та 17:19 ворог обстрілював артилерією берегову та портову зону Очакова.

Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора, о 16:55, внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади загорілося поле з пшеницею. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 20 червня над Миколаївською областю збили три ударні дрони «Shahed-131/136».