Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий

За його словами, Львів та область пережили атаку дронами. На щастя, обійшлося без жертв.

—Маємо влучання в об’єкт критичної інфраструктури. ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає — уточнив він.

Пізніше стало відомо, що через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Зокрема, 3-й і 9-й закоротили до Академії мистецтв, а 4-й їде через вулицю Городоцьку.

Крім того, цієї ночі росіяни завдали ракетного удару по Очакову.



Нагадаємо, в ніч на 20 червня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених «Шахедів», близько з 20 з них — на Київщині.

До того ж повідомляється, ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 окупантів і збили ворожий вертоліт.