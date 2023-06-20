Російська армія за минулу добу, 19 червня, здійснила 57 обстрілів Херсонської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БПЛА та «Градів». По місту Херсону ворог випустив 28 снарядів», — зазначив він.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, адміністративні будівлі в Херсоні та селі Бургунки, в будівлі АЗС та комунального підприємства у Херсоні.

Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранень.

Нагадаємо, росіяни обстріляли портову зону Очакова та пшеничне поле на Куцурубщині.