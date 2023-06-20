Протягом останньої доби в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 2 сантиметри.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Станом на 8 ранку, 20 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва складає на 18 сантиметрів вище норми.
За інформацією мера, минулого тижня фахівці управління з надзвичайних ситуацій відкачали воду у підвальних приміщеннях двох приватних будинків – у Великій Коренисі.
Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр.
Протягом останньої доби в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 2 сантиметри.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Станом на 8 ранку, 20 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва складає на 18 сантиметрів вище норми.
За інформацією мера, минулого тижня фахівці управління з надзвичайних ситуацій відкачали воду у підвальних приміщеннях двох приватних будинків – у Великій Коренисі.
Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр.