Протягом останньої доби в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 2 сантиметри.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Станом на 8 ранку, 20 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва складає на 18 сантиметрів вище норми.

За інформацією мера, минулого тижня фахівці управління з надзвичайних ситуацій відкачали воду у підвальних приміщеннях двох приватних будинків – у Великій Коренисі.

Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр.