У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області загарбники вилучають гуманітарну допомогу, призначену для постраждалих від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає кореспондент Укрінформу.

— Ситуація на лівобережжі катастрофічна. Російські окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в’їзді до населеного пункту Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка направлена постраждалому населенню, та забирають її на власні потреби, — сказав Андрій Ковальов.