У Миколаєві вночі, 19 червня горіла двокімнатна квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники із задимленого під'їзду врятували двох людей та кота.

Про це повідомили ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Повідомлення про підпал квартири до ДСНС надійшло о 23:16. В одному з під'їздів було щільне задимлення.

—Вогнеборці в осередку пожежі виявили жінку, чоловіка та чотирилапого улюбленця господарів — кота. Постраждалих рятувальники евакуювали та передали медикам. У двокімнатній квартирі, де горіли речі домашнього вжитку та меблі, загасили вогонь на площі 10 квадратних метрів — йдеться в повідомленні.

Крім того, пресслужба надзвичайників повідомила, що з будинку було евакуйовано 11 мешканців.

Раніше, на Миколаївщині сталося п'ять пожеж, у тому числі горіли чотири житлові будинки, а в селище міського типу Арбузинка горів легковий автомобіль.

Нагадаємо, нещодавно в селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка.

До то ж, Миколаївські рятувальники за добу загасили 7 пожеж.



