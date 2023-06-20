Зранку, 20 червня, окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина «‎швидкої», котра прямувала на допомогу херсонцям.

Про це йдеться в повідомленні голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, лікарі не постраждали, але загинув цивільний.

— За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік, - розповів голова ОВА.

Так, удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти - домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 19 червня, здійснила 57 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранень.

Також росіяни обстріляли портову зону Очакова та пшеничне поле на Куцурубщині.