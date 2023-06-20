Росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив спікер ОК «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, росіяни удають, що допомагають евакуювати людей з підтоплених територій. Однак насправді крадуть майно з будинків у вказаних населених пунктах.

Партизанам вдалось зафіксувати мінімум 20 випадків, коли окупанти проводили «огляд» затоплених будинків та вилучали матеріальні цінності. Окрім цього вони забирають українські документи — паспорти, свідоцтва про народження та шлюб.

«Це робиться для того, щоб чинити психологічний тиск на місцевих жителів та змусити їх звертатись за російськими паспортами», — додав спікер.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області загарбники вилучають гуманітарну допомогу, призначену для постраждалих від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.