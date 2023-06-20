Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 109 людей, встановлено місцезнаходження 202 жителів, яких вважали зниклими.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини, яких вважали зниклими.

Зниклими безвісти внаслідок підриву дамби все ще вважаються 109 осіб. Їхні справи передані до Нацполіції для проведення розшуку та слідчих дій.

Загалом на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин надійшло 311 звернень про зниклих осіб, з якими втрачено зв’язок через підрив Каховської ГЕС. У Мінреінтеграції уточнили, що близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що росіяни відбирають паспорти українців та грабують будинки на затоплених окупованих територіях.