Мешканця Первомайської області судитимуть за поширення збройної агресії Російської Федерації проти України у соціальних мережах.

Про це повідомляє Першотравнева окружна прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, 73-річний чоловік прославляв у соціальних мережах дії держави-агресора.

— На особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж, він публічно поширював дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів, - зазначає прокуратура

За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на 15 років за ґратами засудили українця, який воював на стороні так званої "ЛНР".

Крім того, Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому українському військовому з Криму, який відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.