У вівторок 20 червня, о 13:32 та 17:38, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 20 червня над Миколаївською областю збили три ударні дрони «Shahed-131/136».