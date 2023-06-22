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Протягом середи 21 червня російські війська били з артилерії по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 10:23 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Також о 18:15 противник здійснив обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Зафіксовано влучання по території приватного будинку. Без постраждалих.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у вівторок 20 червня, о 13:32 та 17:38, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.