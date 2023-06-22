За минулу добу, 21 червня, російські війська 79 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 400 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА.

По місту Херсону ворог випустив 20 снарядів, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі у Херсоні та населеного пункту Новорайської сільської громади Бериславського району.

Через російську агресію три людини дістали поранення.