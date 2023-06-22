Біля берегів тимчасово окупованого Криму, у 59 кілометрів від Севастополя, стався потужний землетрус.

Про це повідомляють на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Як повідомляють сейсмологи, землетрус магнітудою 4,6 бала за шкалою Ріхтера стався о 5:42 ранку. Його епіцентр знаходився за 51 кілометрів від Балаклави та 59 кілометрів від Севастополя.

Глибина коливань складає 10 кілометрів.

Нагадаємо, що декілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області, зокрема Чонгарський міст, пошкоджено внаслідок обстрілу.