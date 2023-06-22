СБУ затримала інформатора РФ, який наводив ворожі ракети на заводи Миколаєва і полював на «Бредлі» та «Леопарди»

Як повідомили у контррозвідки Служби безпеки, чоловік був інформатором головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Саме за його наведенням росіяни обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Крім того, ворожий поплічник передавав до ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

— Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків «Леопард» і бойових машин піхоти «Бредлі», —повідомили у СБУ.

Зрадника затримали під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

— У поле зору загарбників він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами. Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував «потрібні» відомості або «в темну» використовував своїх знайомих, — зазначають правоохоронці.

При обшуках у зловмисника знайшли телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зараз чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що до восьми років позбавлення волі засудили жителя Миколаєва, який коригував ракетні удари російських загарбників по закладах освіти.