Мешканця Херсона судитимуть за незаконне обіймання державної посади та обкрадання притулку для постраждалих від домашнього насильства.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За словами прокурорів, обвинувачений - екскерівник ОСББ, під час тимчасової окупації Херсона пішов на співпрацю з ворогом та отримав від окупантів посаду «директора» КП «Гарантія».

Крім того, чоловік реалізовував окупаційну політику щодо впровадження «рубльової зони» та здійснив перереєстрацію підприємства за російським законодавством, відкривши рахунки у російських банках.

- У вересні 2022 року екс-керівник ОСББ прийняв в управління приміщення та майно інших комунальних закладів міста, а згодом викрав матеріальні цінності на понад 80 тис. грн з притулку для постраждалих від домашнього насильства, - йдеться в повідомленні.

Раніше, повідомлялося, що Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні.