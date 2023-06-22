У четвер, 22 червня на території Республіки Білорусь впав гелікоптер Мі-24 невідомого погодження.
Про це повідомляє білоруське видання «Motolko» з посланням на Міністерство оборони Білорусі.
Сьогодні, близько 13:30 хвилин у Барановицькому районі у Білорусі вертоліт Мі-24 здійснив екстремальну посадку. Екіпаж вертольота зазнав тілесних ушкоджень, але ніхто на землі не постраждав. Для встановлення причин інциденту була створена спеціальна комісія.
- За попередніми даними, між Івацевичами та Барановичами біля траси М1 впав гелікоптер Повітряно-космічних сил Росії, - пише білоруський портал.
Прокоментувала даний інцидент російська агенція ТАСС повідомлення Міноборони Білорусі, як падіння Мі-24 Збройних сил Білорусі.
Нагадуємо, в українській розвідці заявили, що Росія ще не передала Білорусі жодної ядерної боєголовки.
У четвер, 22 червня на території Республіки Білорусь впав гелікоптер Мі-24 невідомого погодження.
Про це повідомляє білоруське видання «Motolko» з посланням на Міністерство оборони Білорусі.
Сьогодні, близько 13:30 хвилин у Барановицькому районі у Білорусі вертоліт Мі-24 здійснив екстремальну посадку. Екіпаж вертольота зазнав тілесних ушкоджень, але ніхто на землі не постраждав. Для встановлення причин інциденту була створена спеціальна комісія.
- За попередніми даними, між Івацевичами та Барановичами біля траси М1 впав гелікоптер Повітряно-космічних сил Росії, - пише білоруський портал.
Прокоментувала даний інцидент російська агенція ТАСС повідомлення Міноборони Білорусі, як падіння Мі-24 Збройних сил Білорусі.
Нагадуємо, в українській розвідці заявили, що Росія ще не передала Білорусі жодної ядерної боєголовки.