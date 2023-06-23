Вчені зазначають, що при будь-якому сценарії подій на Запорізькій атомній електростанції проводити йодну профілактику не потрібно.

Викид радіоактивних речовин в повітря, небезпечних ізотопів йоду не міститиме, повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Вчені попереджають, що безпідставне вживання пігулок Калію Йодиду загрожує здоров’ю. Проковтування настоянки йоду, Бетадину або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння.

Рішення про прийом йоду приймається місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки та на підставі наданої місцевим органам виконавчої влади інформації від представників експлуатуючої АЕС організації, МОЗ України, ДСНС України.

«Йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення», — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що Росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій атомній електростанції.

Раніше повідомлялось, Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.