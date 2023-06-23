Вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, один із них помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

—На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими, — сказав він.

Нагадаємо, що вчора, 22 червня, російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.