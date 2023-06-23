Вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.
55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, один із них помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
—На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими, — сказав він.
Нагадаємо, що вчора, 22 червня, російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.
55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, один із них помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
—На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими, — сказав він.
Нагадаємо, що вчора, 22 червня, російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.