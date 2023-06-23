У Миколаєві за дів дні на трамвайних коліях по 7-мій Поздовжній застряло четверо водіїв, які намагалися скоротити шлях.

На КП «Миколаївелектротранс» зазначили, що останнім часом таких випадків побільшало.

— Водії автомобілів намагаються скоротити дорогу, чи з інших причин, та рухаються по рейках, розташованих на бульварній частині вулиці 7-ма Поздовжня (між вулицями Генерала Свиридова та Скульптора Ізмалкова). Результат таких заїздів можна побачити на фото. За вчора було три таких випадки. Сьогодні зранку ще один, — повідомили на КП.

Водіїв попередили, що за такі витівки їм доведеться сплатити не тільки штраф про адміністративне правопорушення, а й за вимушений простій трамваю. «Миколаївелектротранс» повідомляє, що година простою тролейбуса з вини третьої особи коштує 1074 гривні. Компенсація за простій трамвая коштує трохи дорожче - 1321 гривню.

Зазначимо, що у місті водії не вперше блокують рух тролейбусів. Подібні випадки фіксують кожного року. Повідомлялося, що у Миколаєві водій залишив свій автомобіль на коліях, чим повністю перекрив рух трамваїв, та пішов у своїх справах.

Нагадаємо, що з 10 квітня в Миколаєві відновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на трамваї та тролейбуси.