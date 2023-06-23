У п'ятницю, 23 червня, росіяни зранку обстрілюють територію Запорізької області, загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив очільник області Юрій Малашко.

Троє запоріжців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік.

У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік.

У центрі Малої Токмачка під час артудару загинув 35-річний місцевий житель.

По Оріхову вчергове вдарили керованими авіабомбами, а по Преображенці забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, російські військові здійснили чергову ракетну атаку територією України вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі.