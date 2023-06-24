Російські військові продовжують проводити незаконну депортації українців. За даними партизанів окупанти з тимчасово окупованих територій вивезли ще 600 людей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією партизанів, з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ було депортовано ще 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.

Йдеться про мешканців Дебальцеве та Докучаєвська в Донецькій області й Старобільська в Луганській області. Саме там, за даними ЦНС, знаходяться табори розподілення, де мешканців тримають перед депортацією.

Надалі окупаційна адміністрація віддає вказівку так званому «міністерству транспорту», яке повинно виділити автобуси. Водночас «міністерство охорони здоров’я» має забезпечити медичний супровід. І останнє, «головне управління МНС РФ» здійснює безпосереднє перевезення та супроводження українських громадян.

«Кожен зі співробітників цих структур відомий й понесе покарання за злочини проти людства», — наголосили в ЦНС.

Раніще повідомлялося, що росіяни примусово депортують українських дітей з окупованих територій та намагаються їх «русифікувати».