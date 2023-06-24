У ніч на 24 червня під час чергової масованої російської атаки уламки влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Відомо про 2 загиблих.

Ще 11 осіб травмовані, з них госпіталізували трьох, повідомили в КМВА.

За даними очільника адміністрації Сергія Попко, також пошкоджено близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці поруч з будинком.

За уточненими даними, сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями. Найбільше постраждав 18-ий поверх.

— Виявлено тіла 2 загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфта. Постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку. Залучено 90 осіб та 22 од. техніки ДСНС в т. ч. два кінологічних розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС (надано психологічну допомогу 15 особам), – зазначив Сергій Попко.

До того ж вночі сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 червня, росіяни обстріляли територію Запорізької області, загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.