Скрін з відео

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста.

У своєму ранковому відеозверненні він розповів, що під контролем «Вагнера» перебуває адмінбудівля, штаб та аеродром.

— Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром. Літаки, які йдуть для бойової роботи виходять штатно, проблем ніяких нема. Санітарні борти також виходять, проблем немає. Все що відбувається ми взяли під контроль, щоб штурмова авіація не завдавала удари по нас, а наносила по українцях, - сказав Євген Пригожин.

Він заявив, що коли ПВК заходило в Ростов, начальник генерального штабу одразу ж залишив місто.

Ватажок «вагнерівців» також наголосив, що втрати російської армії на фронті перевищують ті цифри, які озвучують росіянам в офіційних структурах.

— Тому коли вам будуть розповідати, що ЧВК «Вагнер» нашкодило роботі на фронті й там щось посипалося, то на фронті все посипалося не через це. Коли ми прийшли сюди, то ми ще раз підтвердили, що багато території вже втрачено, солдатів вбито в 3-4 рази більше ніж це подається в документах. Санітарні втрати в день іноді складають до 100 осіб. Це вбиті, зниклі безвісти, поранені та відмовники, у яких вже немає виходу, адже немає боєприпасів, - сказав Євген Пригожин.

Як відомо, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» публічно заявив, що армія РФ вдарила ракетами по тилових таборах його найманців. У відповідь на це він готує держпереворот, дослівно наводити лад у Росії силами 25 тисяч бійців «Вагнер». Міноборони Росії заперечило його слова.

Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.

Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».