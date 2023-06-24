Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Він сподівається, що пригожинський заколот — надія на те, що путінський режим може бути повалено.

— «Як же так – допомагати карному злочинцю!», «Це ж громадянська війна!». Так, допомагати хоч чорту, якщо він вирішив виступити проти цього режиму! Допомагати тому, що злочину немає гірше, ніж розв'язати агресивну війну. Якщо один злочинець готовий перешкодити іншому - не час крутити мордою - зараз треба допомогти, а потім, якщо доведеться, битися і з цим. І так, це тільки початок, - наголосив опозиціонер.

Він закликав росіян допомагати ватажку ПВК, якщо той все ж піде на Москву.

— А якщо він піде на Москву, треба перешкодити його зупинити – допомагати з бензином та солярою, переконувати тих, кого пошлють його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний. Переконувати словом та ділом, — заявив Михайло Ходарковський.

Нагадаємо, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.