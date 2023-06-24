Унаслідок обстрілів Херсонської області російськими військами 23 червня загинуло четверо людей, шестеро, зокрема дитина – поранені.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
З його слів, за добу російська армія завдала 79 ударів по території правобережної частини області. Випустила 399 снарядів із мінометів, артилерії, «Градів» дронів та авіації. Херсон атакувала 32 рази.
Також зафіксовано влучання в транспортне підприємство в Херсоні та адміністративну будівлю і заклад торгівлі в Бериславі.
Нагадаємо, війська РФ вночі, 24 червня, атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.
Цієї ж ночі сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва. Уламки однієї з ракет влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Відомо про 2 загиблих.
Унаслідок обстрілів Херсонської області російськими військами 23 червня загинуло четверо людей, шестеро, зокрема дитина – поранені.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
З його слів, за добу російська армія завдала 79 ударів по території правобережної частини області. Випустила 399 снарядів із мінометів, артилерії, «Градів» дронів та авіації. Херсон атакувала 32 рази.
Також зафіксовано влучання в транспортне підприємство в Херсоні та адміністративну будівлю і заклад торгівлі в Бериславі.
Нагадаємо, війська РФ вночі, 24 червня, атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.
Цієї ж ночі сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва. Уламки однієї з ракет влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Відомо про 2 загиблих.