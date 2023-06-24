Унаслідок обстрілів Херсонської області російськими військами 23 червня загинуло четверо людей, шестеро, зокрема дитина – поранені.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

З його слів, за добу російська армія завдала 79 ударів по території правобережної частини області. Випустила 399 снарядів із мінометів, артилерії, «‎Градів»‎ дронів та авіації. Херсон атакувала 32 рази.

Також зафіксовано влучання в транспортне підприємство в Херсоні та адміністративну будівлю і заклад торгівлі в Бериславі.

Нагадаємо, війська РФ вночі, 24 червня, атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.

Цієї ж ночі сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва. Уламки однієї з ракет влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Відомо про 2 загиблих.