Російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Відео звернення російського диктатора публікують пропагандистські пабліки.

У своєму зверненні він сказав, що Росія сьогодні відстоює свою незалежність та суверенітет. Переворот, влаштований на території РФ ПВК «Вагнер» Володимир Путін назвав посяганням на життя і безпеку росіян.

— Росія сьогодні веде найтяжчу боротьбу за своє майбутнє, відбиває агресію неонацистів та їхніх хазяїв. Проти нас направлена практично вся військова, економічна та політична машина заходу. Ми боремося за життя і безпеку наших людей, за наш суверенітет і незалежність, за право бути і залишатися Росією. Ця битва, коли вирішується доля нашого народу потребує об’єднання усії сил, - висловився диктатор.

Він пригрозив учасникам заколоту та усім, хто його підтримує.

— Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту — зупиніться. Всі, хто став на шлях зради, зазнають неминучого покарання, - сказав Володимир Путін.

Як відомо, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» публічно заявив, що армія РФ вдарила ракетами по тилових таборах його найманців. У відповідь на це він готує держпереворот, дослівно наводити лад у Росії силами 25 тисяч бійців «Вагнер». Міноборони Росії заперечило його слова.

Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.

Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».

У Москві та Московській та Воронезькій областях Національний антитерористичний комітет вже ввів режим «контртерористичної операції».

Вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.