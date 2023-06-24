Представництво ПВК «Вагнер» вже контролює всі військові об’єкти у Воронежі. Місцева влада тільки нещодавно оголосила там контртерористичні заходи.

Про це пише міжнародне агентство Reuters, посилаючись на джерело в російській «службі безпеки».

Однак, агентство наголошує, що не може незалежно перевірити цю інформацію. Які саме об'єкти захопила ПВК, агентство не уточнює.

Тим часом у Пригожина заявили, що місцеві представники армії РФ переходять на їхній бік.

Як відомо, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» публічно заявив, що армія РФ вдарила ракетами по тилових таборах його найманців. У відповідь на це він готує держпереворот, дослівно наводити лад у Росії силами 25 тисяч бійців «Вагнер». Міноборони Росії заперечило його слова.

Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.

Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».

У Москві та Московській та Воронезькій областях Національний антитерористичний комітет вже ввів режим «контртерористичної операції».

Вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.