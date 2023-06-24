Президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.

Реакція українського лідера з'явилася на його офіційній сторінці.

За словами Зеленського, Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. Не залишив без уваги Володимир Зеленський і звернення російського диктатора Володимира Путіна.

— А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це — одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити. Слава Україні», — підкреслив глава держави.

Як відомо, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» публічно заявив, що армія РФ вдарила ракетами по тилових таборах його найманців. У відповідь на це він готує держпереворот, дослівно наводити лад у Росії силами 25 тисяч бійців «Вагнер». Міноборони Росії заперечило його слова.

Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.

Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».

У Москві та Московській та Воронезькій областях Національний антитерористичний комітет вже ввів режим «контртерористичної операції».

Вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.