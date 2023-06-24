Наразі Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. В столицю Росії стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.

Про це йдеться на офіційній сторінці ГУР у Telegram.

В ГУР нагадали, що після демаршу Пригожина і початку руху ПВК «Вагнер» в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО). У зв’язку з цим силовики отримали дозвіл на:

Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі.

Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони. Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автотрасою М4 «Дон» (Москва - Вороніж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новоросійськ).

Як відомо, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» публічно заявив, що армія РФ вдарила ракетами по тилових таборах його найманців. У відповідь на це він готує держпереворот, дослівно наводити лад у Росії силами 25 тисяч бійців «Вагнер». Міноборони Росії заперечило його слова.

Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.

Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив Пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».

У Москві та Московській та Воронезькій областях Національний антитерористичний комітет вже ввів режим «контртерористичної операції».

Вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.