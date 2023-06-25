У Києві під завалами багатоповерхівки, в яку влучили уламки збитої ракети, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, наразі операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває, а рятувальники все ще працюють у пошкодженому будинку. Загалом у будинку загинуло пʼятеро людей.

— Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих, — зазначив він.

Нагадаємо, що в ніч на 24 червня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, одну з російських ракет збили над Києвом. Її уламки зруйнували квартири на декількох поверхах багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та десятки поранених.