У Кіровоградській області в ДТП загинуло троє підлітків. Вони були пасажирами авто, за кермом якого був п’яний поліцейський.

Ще троє людей госпіталізовані. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

За попередніми даними слідства, водій був п'яний. Аварія сталася 25 червня близько 04:30 біля селища Новгородка на Кіровоградщині.

— Унаслідок ДТП загинули троє 17-річних осіб: двоє на місці події, ще одна дівчина померла у кареті швидкої медичної допомоги. Крім того, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів ще троє громадян віком від 16 до 18 років, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій автомобіля у результаті ДТП отримав тілесні ушкодження.

У Кіровоградській обласній прокуратурі уточнили, що водій «грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням та допустив зʼїзд авто в кювет з подальшим перекиданням».

Правоохоронця затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що У суботу, 10 червня, у Миколаєві автомобіль наїхав на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, після чого водій втік з місця події.