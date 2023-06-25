У Вознесенську 50-річний велосипедист потрапив під колеса BMW. Чоловіка з травмами забрали у лікарню.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області. Кермував BMW 318 21-річний водій.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що у суботу, 10 червня, у Миколаєві автомобіль наїхав на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, після чого водій втік з місця події.