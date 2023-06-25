У Красилові на Хмельниччині шанувальники УПЦ МП вирішили скористатися панахидою за загиблим воїном Іваном Кушніруком, аби продемонструвати свою незгоду з Православною церквою України.

Відповідне відео розповсюдила в Twitter користувачка Аліна Ерофєєва, передає «LB.ua».

Деякі прихильники УПЦ МП зібралися біля входу в храм, де проходило прощання, та кричали «ганьба» військовим та родичам героя.

Подія сталася біля Свято-Троїцького храму. Панахиду за воїном влаштували вдень. Ближче до вечора, коли якраз почали виходити присутні на прощанні, й зібралися прихильники московського патріархату. Крім викриків «ганьба» лунали також «ми не хочемо ПЦУ», «герої в лапках служать рогатому сатані» та інші.

У Красилівській міській раді розповіли, що загиблий воїн віддав своє життя під час наступу ЗСУ. Йому було 40 років. Вдома в нього залишилися мати, дочка, дружина та брат із сестрою.

Спочатку прощання з ним провели на площі Незалежності біля пам’ятного знаку Героям України. Жителі красилівської громади зустріли труни з загиблим героєм “живим” коридором, навколішки. Тільки після цього його побратими та родичі відправилися на панахиду до Свято-Троїцького храму.

Нагадаємо, що Чернівецька міська рада позбавила Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування 22 земельними ділянками у громаді.