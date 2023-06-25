В Херсоні не змогли врятувати чоловіка, якого витягнули з-під завалів після російського обстрілу.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

— В Херсоні рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, вночі, російський снаряд влучив в одну з квартир багатоповерхового житлового будинку. У квартирі знаходилось подружжя. Жінка змогла вийти самостійно, а чоловік опинився під завалами.

— Рятувальники, які прибули на місце події дістали постраждалого з-під завалів та до прибуття медиків надавали першу домедичну допомогу. Медичні працівники також намагались реанімувати чоловіка, але, на жаль, від отриманих травм постраждалий помер, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілів Херсонської області російськими військами 23 червня загинуло четверо людей, шестеро, зокрема дитина – поранені.