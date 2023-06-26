У Болгарії неподалік від міста Карнобат на збройовому складі, що належить компанії бізнесмена Омеляна Гебрева, у неділю сталася сильна пожежа.

Про це повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода.

Це другий великий інцидент на складі за останній рік. 31 липня 2022 року там же стався вибух боєприпасів. Розслідування поки не встановило його причин.

За словами Гебрева, нинішня пожежа спалахнула в ніч на неділю з незрозумілих причин – бізнесмен стверджує, що матеріали, які зберігалися на складі, не могли спалахнути самі по собі. При цьому прямо версію підпалу він не висунув.

Щодо вибухів 31 липня 2022 року Гебрев публічно заявляв, що він «на 100% упевнений» у причетності до них російських спецслужб. Пізніше він визнав, що прямих доказів цьому немає. Досі точно невідомо, чи призначалися боєприпаси з цього складу для України.

Нагадаємо, що в Інгульскому районі в Миколаєві сталася масштабна пожежа автомайстерні та складських приміщень для зберігання автотоварів.