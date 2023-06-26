Станом на ранок 26 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції, але ситуація залишається контрольованою.

«Енергоатом» прокоментував, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний.

У повідомлені йдеться, що рівень становить 16,58 метра, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, сягає 11,15 метра.

«Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища», — пише «Енергоатом».

Зазначається, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Раніше повідомлялось, що Росія планує терористичний акт на Запорізькій АЕС.