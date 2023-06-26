Уночі на 26 червня жителі Одеської області чули вибухи, працювала протиповітряна оборона, збила 4 «‎шахеди»‎ і 2 ракети. Натомість одна ракета влучила в складське приміщення. Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у двох багатоквартирних будинках.

— Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило, – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Так, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед».