У понеділок, 26 червня,близько 13:10 російські війська обстріляли Білозерку в Херсонській області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Херсонська ОВА.

Було пошкоджено музичну школу, житлові будинки та зруйновано господарські споруди.

— Через обстріл постраждала 71-річна жінка, котра знаходилася на подвірʼї. З пораненням ноги її шпиталізували до лікарні, – йдеться у дописі ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вночі окупанти вдарили по Херсонській області забороненими запалювальними боєприпасами.

Також російські війська вдень, 25 червня, тричі обстріляли Очаківську громаду з артилерії. Через влучання ворожих боєприпасів та їхніх уламків в Очакові зайнявся дах господарчої будівлі у приватному житловому секторі.